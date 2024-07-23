В США раскрыли будущее глав Госдепа и Пентагона в случае победы Харрис

Глава Государственного департамента Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин лишатся своих постов в случае победы вице-президента Камалы Харрис на выборах в ноябре этого года. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что основные назначенцы Байдена вряд ли будут оставаться на своих нынешних должностях.

Издание подчеркивает, что следует обратить внимание на советника Харрис по национальной безопасности Филипа Гордона, который, в случае избрания вице-президента США, будет определять внешнюю политику Соединенных Штатов.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден с начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой управлять страной.

При этом пресс-секретарь добавила, что Байден не собирается прекращать работу на посту президента, не смотря на то, что покинул предвыборную гонку. Перед своим уходом глава Белого дома намерен довести все дела до конца, пояснила Жан-Пьер.

Ранее политолог объяснил, почему Байден поддержал Харрис в президентской гонке.