«Зря он об этом»: Рогозин ответил Картаполову на слова о ранении

Сенатор от Запорожья, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в беседе с «Газетой.Ru» призвал главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова более уважительно относится к тем, кто участвует в СВО. Он отметил, что депутат не прав, когда связывает его ранение в Донецке с использованием телефона.

«Я не знаю, откуда он это взял. Возможно, это ОБС («одна бабка сказала». — «Газета.Ru»). Зря он об этом заговорил. Шла целенаправленная охота врага за мной, я знал об этом. Телефонами мы в тот день вообще не пользовались. Были под Марьинкой на фронте в 11-м БАРСе, потом с его командиром вернулись в пункт временной локации. Прилетело семь высокоточных снарядов, выпущенных американской гаубицей 777, два из них не разорвались, упав у моих ног, буквально метрах в 12. Если Картаполов считает это прикольным, то пусть это останется на его совести», — заявил Рогозин.

Он указал, что в результате нападения получил ранение правого плеча — осколок пробил его и воткнулся в 5-й шейный позвонок. Рогозин подчеркнул, что Картаполов небрежно напомнил ему о той трагедии, защищая законопроект о запрете гаджетов для военных, хотя сам понимает его вредность.

23 июля комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, определяющие ношение электронных гаджетов военными при исполнении как дисциплинарный проступок. Изменения вводят запрет для военнослужащих на приборы, способные передавать данные о местоположении и распространять аудио, видео и фото. Поправки вызвали негативную реакцию у военкоров и блогеров. Критики проекта, в числе которых и Рогозин, отметили весомую роль того же смартфона на фронте, к примеру, в управлении БПЛА.

Картаполов в разговоре с «Газетой.Ru» пояснил, что проект не касается устройств, необходимых для выполнения боевых задач. Он подчеркнул, что поправки призваны защитить военных, и привел в пример случай с ранением Рогозина, которое, по его словам, произошло из-за использования смартфона.

Ранее в Госдуме выступили против поправок о запрете смартфонов на фронте.