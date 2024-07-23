В Совфеде прокомментировали условия Венгрии по разморозке помощи Украине

Венгрия разморозит помощь Украине на своих условиях — так, чтобы это положительно повлияло на венгерские интересы. Об этом »Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так Карасин отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который озвучил условия для разблокировки помощи Киеву.

«Понятно, что венгры и некоторые другие страны не готовы жертвовать своей экономикой ради непонятных целей нынешнего киевского режима, поэтому считают целесообразным обратить на это внимание и собственного общественного мнения, и заставить задуматься других европейцев», — заявил Карасин.

До этого глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать помощь Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой украинской стороной транзита нефти российской компании «Лукойл».

Ранее МИД РФ назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.