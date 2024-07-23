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Названы приоритетные задачи Байдена до конца президентского срока

Блинкен: Байден сфокусирует краткосрочные усилия на Украине и Газе

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Nathan Howard/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в числе приоритетных задач главы Белого дома Джо Байдена в оставшиеся месяцы его президентского срока входят прекращение конфликта в секторе Газа и наращивание помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что отказавшись от перспектив переизбрания, Байден сделал выбор в пользу достижений максимальных результатов на своем посту в оставшийся срок полномочий.

До этого администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего главы Белого дома.

Также стало известно, что вице-президент США Камала Харрис не отвечает на вопросы о состоянии здоровья заболевшего COVID главы Белого дома Джо Байдена.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Ранее политолог объяснил, почему Байден поддержал Харрис в президентской гонке.

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