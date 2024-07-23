Байдену потребовалась неотложная медпомощь накануне заражения COVID-19

Президенту США Джо Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь во время последней поездки в Лас-Вегас на прошлой неделе. Об этом сообщает The Dossier со ссылкой на правоохранителей и осведомленные источники.

В публикации отмечается, что в тот день ряд офицеров правоохранительных органов были проинформированы по радио, что Байдену потребовалась неотложная медицинская помощь. Сообщение об этом было разослано по зашифрованным полицейским радиоволнам, «будто вспыхнуло что-то вроде пожара с пятью сигналами тревоги».

Источники издания подчеркивают, что информацию о произошедшем получили сотни офицеров правоохранительных органов в Лас-Вегасе. Она отличалось от официальный сообщений представителей Белого дома о том, что у Байдена выявили коронавирус.

До этого стало известно, что вице-президент США Камала Харрис не отвечает на вопросы о состоянии здоровья заболевшего COVID главы Белого дома Джо Байдена.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Ранее политолог объяснил, почему Байден поддержал Харрис в президентской гонке.