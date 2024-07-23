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На Украине опасаются избрания Трампа из-за вероятного сокращения поддержки страны

The Time: в случае избрания Трампа весь 2025 год будет для Украины тяжелым

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Evan Vucci/AP

Власти Украины всерьез опасаются сворачивания поддержки со стороны США в случае избрания Дональда Трампа на пост президента. Об этом пишет The Time.

В беседе с изданием высокопоставленный украинский чиновник предположил, что «первые восемь или десять месяцев, в основном весь 2025 год, будут очень тяжелыми».

Украинские власти предполагают, что Трамп, вероятно, сократит выделение Украине финансовой и военной помощи и будет подталкивать ее к переговорам и завершению конфликта. Поэтому они разрабатывают контрмеры по привлечению Трампа на свою сторону.

В частности, предполагается, что с помощью европейских союзников Трампу удастся объяснить, что продолжение конфликта «выгодно многим людям в Америке», поскольку «создает рабочие места и поддерживает экономику», прежде всего в республиканских штатах.

При этом украинские власти пока опасаются высказывать свою поддержку кому-либо из кандидатов, так как неопределенность в президентской гонке в США слишком велика и есть риск «поставить не на того кандидата».

22 июля сын Трампа опубликовал шутку с паникующим из-за снятия Байдена Зеленским. В соцсети X бизнесмен выложил якобы сделанный с телефона главы Белого дома скриншот с непрочитанными сообщениями от Зеленского с вопросами про деньги и уведомлениями про 52 пропущенных звонка.

Ранее экс-советник Пентагона предположил, что Трамп поставит ультиматум Зеленскому.

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