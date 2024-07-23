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В Грузии поддержали идею нейтралитета страны

Политолог Мамрадзе: Грузия должна сохранить нейтралитет

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РИА «Новости»

Авторитетный грузинский политолог Петрэ Мамрадзе вступил в недавно созданное движение «Единая нейтральная Грузия». Об этом сообщает газета «Взгляд». Он заявил, что в последние годы республика «испытывает беспрецедентное внешнее давление» со стороны «так называемых партнеров».

«Народ Грузии должен знать правду, чтобы не стать жертвой ложных нарративов, поэтому я присоединяюсь к движению «Единая нейтральная Грузия», — объявил Мамрадзе.

Он также отметил, что сегодня Грузия «ходит по лезвию ножа», но вместо поддержки западные партнеры проявляют полностью недружественное отношение к стране.

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили до этого заявил, что процветание и мир в Грузии не будут принесены в жертву ради вступления в Европейский союз (ЕС). По его словам, страна хочет присоединиться к объединению будучи мирной, с высоким уровнем благосостояния.

Председатель «сакребуло» (заксобрания) города Гори (родина Иосифа Сталина) Давид Размадзе в свою очередь подчеркнул, что Запад является «врагом Грузии».

Ранее в Грузии обвинили США в «фарисействе».

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