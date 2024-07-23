Политолог объяснила смысл слов Залужного об «отказе от свобод» на Западе

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный призывает Запад «отказаться от ряда свобод», пытаясь внушить гражданам, что конфликт с Россией неизбежен. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер.

«Украинское руководство заинтересовано во втягивании Европы в военный конфликт против России. <...> Поэтому Валерий Залужный в первом выступлении в должности посла Британии фактически говорит о том, что война неизбежна. Его цель — максимально запугать жителей Запада и накалить обстановку», — сказала Шеслер.

При этом, по ее словам, большинство граждан Европы не готовы к тому, чтобы их страны втягивались в конфликт на фоне проблем с энергетикой, инфляции, миграционного кризиса и т.д. Залужный же пытается изменить общественное мнение, заключила эксперт.

23 июля Залужный впервые выступил публично после назначения послом в Великобритании. Он произнес речь в британском оборонном институте RUSI, текст которой опубликован в его личном Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в условиях угрозы новых конфликтов населению западных стран следует «пожертвовать некоторыми свободами ради выживания».

Экс-главком ВСУ также предложил Западу рассмотреть возможность использования Украины в качестве площадки для тестирования новых вооружений и технологий, поскольку сама страна не может производить их в необходимых объемах.

Ранее генерала ВСУ заподозрили в работе на РФ.