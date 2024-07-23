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Дума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты

Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

На пленарном заседании Госдумы было принято решение об освобождении Сергея Неверова, представителя партии «Единая Россия», от должности вице-спикера. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне соответствующий документ был внесен на рассмотрение парламентариев комиссией Госдумы по регламенту.

«Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

В мае стало известно, что вопрос о возможном уходе Неверова был поднят после решения взять на должность вице-премьера Викторию Абрамченко.

Сам депутат рассказал, что после отставки будет проситься в комитет Госдумы по делам национальностей.

До этого сообщалось, что в Госдуме до конца июля ожидаются изменения на руководящих постах.

Ранее в Госдуме призвали привлечь Байдена к ответственности за войну на Украине.

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