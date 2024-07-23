Организатор попытки переворота в Сьерра-Леоне приговорен к 182 годам тюрьмы

Один из организаторов неудачной попытки государственного переворота в Сьерра-Леоне 26 ноября 2023 года, Амаду Коита Макало, был приговорен к 182 годам тюремного заключения. Об этом сообщает местный телеканал AYV News.

Макало, известный как оппозиционер и бывший телохранитель экс-президента Сьерра-Леоне Эрнеста Бей Корома, был признан виновным в государственной измене. Суд назначил ему наказание в размере 52, 60 и 70 лет лишения свободы по различным пунктам обвинения.

Портал Sierraloaded также сообщил, что вместе с Макало суд признал виновными в госизмене еще 11 участников группы. В состав этой организации входили бывшие сотрудники полиции и службы исполнения наказаний. Сроки наказания для соучастников Макало пока не разглашаются.

Также СМИ писали, что экс-президент Эрнест Бей Корома, которому предъявлены обвинения в госизмене за его предполагаемую причастность к попытке переворота, покинул страну и прибыл в Нигерию.

В январе также стало известно, что власти Сьерра-Леоне предъявили обвинения в государственной измене 12 предполагаемым участникам переворота, произошедшего в конце ноября прошлого года.

26 ноября 2023 года власти страны ввели комендантский час по всей территории Сьерра-Леоне после того, как неизвестные попытались проникнуть на склад оружия в пригороде столицы Фритауна. Были атакованы несколько крупных центров содержания под стражей, включая центральную тюрьму Падема-Роуд. В целях защиты граждан силы безопасности были вынуждены отступить, что позволило нападающим захватить тюрьмы. Некоторые заключенные были похищены, а многие освобождены.

Позже власти Сьерра-Леоне смогли оттеснить нападавших на окраины столицы и восстановить контроль над ситуацией в городе.

Ранее МИД РФ анонсировал открытие посольства в Сьерра-Леоне.