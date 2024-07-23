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NYP узнало об угрозах демократов Байдену принудительным отстранением от должности

NYP: демократы угрожали Байдену принудительным отстранением от должности

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Nathan Howard/Reuters

Представители высшего руководства Демократической партии угрожали президенту Соединенных Штатов Джо Байдену принудительным отстранением от должности, если он не выйдет из предвыборной гонки. Об этом пишет New York Post.

По информации источника газеты, «дворцовый переворот» продолжался несколько недель. В статье отмечается, что его частью стало участие Джо Байдена в дебатах с Дональдом Трампом. По данным газеты, эти дебаты были подстроены, чтобы убедить членов Демократической партии, что Байден не сможет баллотироваться в президенты.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее в Вашингтоне заявили о возвращении Байдена на рабочее место.

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Выборы в США — 2024
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