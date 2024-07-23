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Залужный призвал Запад пожертвовать свободой ради выживания

Залужный впервые выступил публично после назначения послом в Британии

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Global Look Press

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые выступил публично после назначения послом Великобритании. Он произнес речь в британском оборонном институте RUSI, текст которой опубликован в его личном Telegram-канале.

«В ходе обсуждения поднимались важные вопросы безопасности, включая вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми к их дальнейшему противостоянию», — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что в условиях угрозы новых конфликтов населению западных стран следует «пожертвовать некоторыми свободами ради выживания».

«К сожалению, современные войны носят тотальный характер. Они требуют усилий не только со стороны армии, но и всего общества. Политические лидеры должны мобилизовать общество», — добавил экс-главком ВСУ.

Залужный также предложил Западу рассмотреть возможность использования Украины в качестве площадки для тестирования новых вооружений и технологий, поскольку сама страна не может производить их в необходимых объемах. Он отметил, что у других стран, несмотря на финансирование, нет практического поля для испытаний, напоминая, что время работает против них.

Кроме того, украинский посол обозначил «само существование России» как серьезную угрозу.

Ранее на Украине решили проверить действия генерала ВСУ Юрия Содоля.

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