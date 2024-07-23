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Вице-президент США рассказала о своих эмоциях после выхода Байдена из предвыборной гонки

Харрис заявила о смешанных эмоциях после выхода Байдена из предвыборной гонки

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Carlos Barria/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что испытывает смешанные эмоции после выхода главы государства Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает РИА Новости.

Харрис, впервые выступая перед избирательным штабом Демократической партии США, назвала избирательную кампанию демократов «американскими горками» на фоне решения президента Байдена выйти из президентской гонки.

Она отметила, что выход президента США из предвыборной гонки вызвал у нее большое количество смешанных эмоций.

До этого член палаты представителей конгресса от Республиканской партии США Лорен Боберт заявила, что Байден должен доказать, что он жив.

22 июля лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор заявил, что симптомы коронавируса у американского президента почти сошли на нет. Он пояснил, что пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений Байдена абсолютно нормальные.

Ранее Байден объявил, что выходит из президентской гонки.

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