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Германия не намерена обнародовать результаты расследования подрывов «Северных потоков»

«Известия»: ФРГ не собирается обнародовать итоги расследования подрывов «СП»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Германия не собирается обнародовать промежуточные итоги расследования подрывов «Северных потоков». Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на ответ немецкого правительства депутатам бундестага.

Власти Германии не исключают ни одну из версий произошедшего, но не может назвать виновника, так как отсутствуют неопровержимые доказательства. Отмечается, что ФРГ по-прежнему отказывается сотрудничать с Россией по этому вопросу. В бундестаге сообщили, что правительство, очевидно, замалчивает многие факты.

18 июля посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что следствие в ФРГ давно знает, кто является заказчиком и исполнителем терактов на «Северных потоках».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Швеции и США при расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно охарактеризовать как международный сговор с целью сокрытия теракта.

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» случились 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов, которое ни к чему не привело.

Ранее Петр Порошенко внес залог за координатора атак на «Северные потоки».

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