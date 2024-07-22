Байден в скором времени собирается обратиться к американцам

Действующий президент США Джо Байден и его ближайшие советники готовят речь, с которой американский лидер планирует обратиться к американцам в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на два осведомленных источника.

«Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав «в подробностях» объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года», — сообщили журналисты.

Предполагается, что президент выступит с речью сразу после возвращения в Вашингтон из резиденции штата Делавэр, где он находится на карантине из-за диагностированного у него коронавируса. Представители администрации говорят, что Байден «очень хочет вернуться уже завтра», но все равно будет ждать разрешения врача после медицинского осмотра.

Подробности и сроки выступления пока не приводятся, но, предположительно, оно пройдет в Белом доме.

Накануне Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Заявление было опубликовано в аккаунте президента США в соцсети X. Американский лидер пообещал рассказать о своем решении в обращении к нации на текущей неделе.

Ранее журналист Fox News потребовал предъявить доказательства того, что Байден жив.