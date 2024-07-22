Совет ЕС отказался проводить встречу глав МИД в Венгрии

Совет Евросоюза отказался проводить в Венгрии неформальную встречу глав МИД стран ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По словам дипломата, в соответствии с его правом определить место проведения такой встречи он решил, что, поскольку 25 из 27 государств Евросоюза осуждают позицию Венгрии, необходимо «послать сигнал, что поведение» Будапешта, который «подрывает единство внешней политики ЕС, должно иметь официальные последствия».

«Поэтому я принял решение созвать следующую встречу министров иностранных дел и обороны в Брюсселе после летних каникул», — добавил Боррель.

22 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе предложил провести неформальную встречу глав дипведомств ЕС не в Будапеште, а на Украине, но Венгрия заблокировала инициативу.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Евросоюза просчитывают, как отстранить Венгрию от председательства в Совете ЕС.

Ранее Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с Россией.