В Совфеде оценили слова Вучича о подготовке Запада к военному конфликту с РФ

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в интервью RT прокомментировала заявление президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к прямому военному конфликту с Россией. По мнению сенатора, активная фаза этого противостояния началась уже давно.

«Чужими руками, но воюет. К открытому вооруженному конфликту Запад не готов по целому ряду обстоятельств, хотя такой вариант событий однозначно НАТО рассматривается. Неслучайно ведь НАТО на протяжении длинного периода времени системно сужает кольцо своих военных баз у наших границ», — отметила Ковитиди.

Она подчеркнула, что именно поэтому Россия начала специальную военную операцию на Украине и осуществляет целый комплекс мер, направленных на обеспечение национальной безопасности.

22 июля Вучич заявил, что западные страны активно готовятся к прямому военному противостоянию с Россией. Сербский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель не интересуют потери украинцев, так как у России есть много нефти, газа, фосфатов, золота, серебра, и прочих необходимых им ресурсов.

До этого Вучич в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о важности диалога для восстановления мира и стабильности в Европе.

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