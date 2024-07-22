Политолог оценил попытку демократов сплотиться вокруг Харрис

Попытка показать мировой общественности, что Демократическая партия после выхода действующего лидера США Джо Байдена из предвыборной гонки сплотилась вокруг вице-президента Камалы Харрис не соответствует действительности. Такое мнение в беседе с RT высказал американист Дмитрий Дробницкий. Он подчеркнул, что Харрис еще нельзя считать официальным кандидатом на пост главы Белого дома.

«Пока еще Харрис никакой не кандидат. Другое дело, что штаб Байдена довольно быстро сориентировался, уже перекрасил сайт. Есть поддержка Байдена уходящего, который еще остается на посту, но мы даже не знаем, где сейчас Байден», — отметил эксперт.

Он добавил, что денег на предвыборную компанию у демократов мало. Чтобы раскрутить кандидата, необходимо собрать гораздо больше.

21 июля Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

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