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В Иране сообщили, когда хуситы перестанут наносить удары по Израилю

МИД Ирана: удары хуситов прекратятся, когда Израиль остановит агрессию

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Удары хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» прекратятся, когда Израиль остановит свою агрессию. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, пишет Nour News.

«Как только израильский режим прекратит свою агрессию, правительство национального спасения Йемена также прекратит свои атаки на этот режим», — заявил он.

21 июля хуситы нанесли удары по израильскому району Эйлата и американскому судну в Красном море. В группировке заявили, что атака стала ответом на «американо-британско-израильскую агрессию».

20 июля ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. В результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция является ответом на атаку хуситского беспилотника по Тель-Авиву накануне. Хуситы назвали атаку израильской агрессией и пообещали ответить.

Ранее хуситы использовали новый дрон при атаке по Тель-Авиву.

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