Глава Секретной службы высказалась о действиях сотрудников при покушении на Трампа

Посягательство на жизнь кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа — это крупнейший провал Секретной службы за последние десятилетия, считает глава ведомства Кимберли Читл. Об этом она заявила во время слушаний в конгрессе, ее цитирует РИА Новости.

«Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля — самый значительный провал секретной службы за десятилетия», — заявила Читл.

Она также взяла ответственность за действия сотрудников Секретной службы, допустивших стрельбу на встрече Трампа с избирателями.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Сообщалось, что стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании Томас Мэттью Крукс мог страдать тяжелым депрессивным расстройством.

Ранее стало известно, что Крукс намеревался устроить бойню.