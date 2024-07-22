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Глава Секретной службы высказалась о действиях сотрудников при покушении на Трампа

Глава Секретной службы назвала покушение на Трампа крупнейшим провалом ведомства

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Morry Gash/AP

Посягательство на жизнь кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа — это крупнейший провал Секретной службы за последние десятилетия, считает глава ведомства Кимберли Читл. Об этом она заявила во время слушаний в конгрессе, ее цитирует РИА Новости.

«Попытка покушения на Дональда Трампа 13 июля — самый значительный провал секретной службы за десятилетия», — заявила Читл.

Она также взяла ответственность за действия сотрудников Секретной службы, допустивших стрельбу на встрече Трампа с избирателями.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Сообщалось, что стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании Томас Мэттью Крукс мог страдать тяжелым депрессивным расстройством.

Ранее стало известно, что Крукс намеревался устроить бойню.

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Покушение на Трампа
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