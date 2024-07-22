Политолог назвал последствия досрочной отставки Байдена

В случае, если действующий лидер США Джо Байден после снятия своей кандидатуры с предвыборной гонки объявит еще и о досрочном сложении полномочий, его место автоматически займет вице-президент Камала Харис, что усилит ее позиции в качестве кандидата на пост главы Белого дома. Об этом в беседе с Общественной службой новостей сообщил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук.

«Соответственно, ее начнут сильно раскручивать как уже теперь действующего президента, и тогда многое будет зависеть от того, что она за это время успеет сделать: какие-то заявления, какие-то международные поездки и так далее. То есть здесь у демократов есть некоторый резерв — они могут пойти ва-банк, поскольку терять уже особо нечего», — отметил эксперт.

Он добавил, что вероятность досрочной отставки Байдена увеличивается с каждым днем, учитывая его ухудшающееся здоровье.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее в Германии рассказали об отношении европейцев к Харрис.