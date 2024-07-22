Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в премьеры Эстонии призвал лишить граждан РФ права голоса

Кандидат в премьеры Эстонии Михал призвал лишить права голоса граждан России

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Кандидат в премьер-министры Эстонии Кристен Михал заявил, что выступает за лишение россиян и белорусов, проживающих в стране, права голосовать на эстонских выборах. Об этом пишет Postimees.

Препятствуют этому решению находящиеся в правительстве социал-демократы, подчеркнул он.

«Как только в правительстве не останется социал-демократов, вопрос об избирательном праве может быть решен», — заявил Михал.

До этого Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет также заявил, что вопрос о лишении права голоса на местных выборах граждан России, постоянно проживающих в стране, зашел в тупик из-за позиции социал-демократов.

Незадолго до этого Министерство финансов Эстонии вынесло на обсуждение поправки к постановлению правительства, которые предполагают введение дополнительных ограничений на границе с Россией.

До этого МИД Эстонии предложил России провести совместный замер дна реки Нарвы, чтобы решить разногласия по поводу расположения буев, обозначающих судоходные пути на реке.

Ранее сообщалось, что в Эстонии введут «обременительный» налог на оборону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами