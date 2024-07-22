Кандидат в премьеры Эстонии призвал лишить граждан РФ права голоса

Кандидат в премьер-министры Эстонии Кристен Михал заявил, что выступает за лишение россиян и белорусов, проживающих в стране, права голосовать на эстонских выборах. Об этом пишет Postimees.

Препятствуют этому решению находящиеся в правительстве социал-демократы, подчеркнул он.

«Как только в правительстве не останется социал-демократов, вопрос об избирательном праве может быть решен», — заявил Михал.

До этого Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет также заявил, что вопрос о лишении права голоса на местных выборах граждан России, постоянно проживающих в стране, зашел в тупик из-за позиции социал-демократов.

Незадолго до этого Министерство финансов Эстонии вынесло на обсуждение поправки к постановлению правительства, которые предполагают введение дополнительных ограничений на границе с Россией.

До этого МИД Эстонии предложил России провести совместный замер дна реки Нарвы, чтобы решить разногласия по поводу расположения буев, обозначающих судоходные пути на реке.

Ранее сообщалось, что в Эстонии введут «обременительный» налог на оборону.