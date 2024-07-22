Бывший советник Трампа обозначил проблемы Харрис

Многие ошибочные решения действующего президента США Джо Байдена связаны с вице-президентом страны Камалой Харрис, что будет проблемой для ее предвыборной кампании. На это обратил внимание бывший советник Дональда Трампа Рик Гейтс, сообщает телеканал Sky News.

«Вы должны взглянуть на Харрис как на соучастницу многих политических мер кампании Байдена. Ей необходимо будет защищать свою деловую репутацию», — сказал политик.

По мнению Гейтса, номинация Харрис кандидатом в президенты Соединенных Штатов не окажет влияния на предвыборную кампанию Трампа. Он отметил, что кандидат от Республиканской партии лидирует по данным соцопросов.

До этого стало известно, что американский сериал «Симпсоны» предсказал приход Харрис на пост президента США после Трампа. В сети распространился мем, сравнивающий образ Камалы Харрис на инаугурации Байдена в 2021 году с Лизой из одного из эпизодов. По сюжету Лиза стала первой женщиной-президентом США после завершения президентства Трампа.

Ранее в России назвали Харрис единственным кандидатом в президенты США от демократов.