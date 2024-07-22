Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X заявил, что Европейским странам необходимо смириться с поражением Украины и восстановить отношения с Россией.

«Настало время полного разворота в вопросе Украины. Примите поражение и заключите мир с Россией», — сказал он в обращении к главам европейских государств.

Бизнесмен назвал европейских лидеров глупцами, так как они последовали за президентом США Джо Байденом и обострили отношения с Россией. Дотком уверен, что они начали понимать, что совершили колоссальную ошибку.

До этого Дотком высказал мнение, что Украине необходимо вступить в мирные переговоры с Россией. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с неудачами, рассчитывая на поддержку Запада и описал текущую ситуацию как последнюю битву Вашингтона и их союзников, предвидя скорое поражение Киева.

Ранее в МИД РФ исключили участие России во втором саммите по Украине.