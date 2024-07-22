Украина договорилась о реструктуризации долга

Украина договорилась о реструктуризации госдолга. Подробности рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что правительству удалось достичь принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций Украины.

По его словам, это позволит Киеву сэкономить на обслуживании долга $11,4 млрд в следующие три года и $22,75 млрд — до 2033 года. Без реструктуризации основную сумму долга нужно было бы выплатить в 2024–2029.

Договоренности предусматривают, что действующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37%.

До этого экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк рассказал, что вероятность дефолта на Украине в августе маловероятна.

Если Киеву не удастся реструктуризировать долг к следующему месяцу, наиболее вероятным вариантом согласования с кредиторами будет продление моратория по выплатам еще на год, а не дефолт, подчеркнул эксперт.

Ранее экономист раскритиковал попытку Украины избежать дефолта.