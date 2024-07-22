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Володин с делегацией Госдумы прибыл в Алжир

РИА: Володин и депутаты ГД прибыли с рабочим визитом в Алжир

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РИА Новости

Делегация Госдумы по главе с ее председателем Вячеславом Володиным прибыли с рабочим визитом в Алжир. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская сторона проведет переговоры с председателем Национального народного собрания Республики Брахимом Бугали. Среди тем обсуждения заявлены вопросы развития межпарламентского сотрудничества двух стран, а также укрепление взаимодействия России и Алжира в экономике, сельском хозяйстве, торговле, туризме и других сферах деятельности.

В состав делегации входят депутаты Иван Мельников, Александр Бабаков, Владислав Даванков, Борис Чернышов, Леонид Слуцкий, Павел Завальный, Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Накануне, 21 июля, Володин встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. Делегация российских парламентариев прибыла на остров с официальным визитом днем ранее. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и развитие туризма.

Ранее Володин встретился с президентом Никарагуа Ортегой и передал послание от Путина.

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