В Грузии назвали президента Латвии «неинтересным политиком»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Тбилиси «слишком далеко зашел с законом «О прозрачности иностранного влияния» (аналог российского закона об иностранных агентах). По словам главы грузинского кабмина, которые приводит газета «Взгляд», заявления Риги «не представляют интереса».

«Когда общественность слышит справедливые заявления иностранных политиков, то это интересно, а когда несправедливые — это неинтересно», — сказал Кобахидзе.

До этого Ринкевичс призвал «ограничить» статус Грузии как страны-кандидата в Европейский союз из-за «репрессивных законов».

В июле председатель «сакребуло» (заксобрания) города Гори (родина Иосифа Сталина) Давид Размадзе заявил, что Запад является «врагом Грузии». Так парламентарий отреагировал на критику закона об иностранных агентах.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

Ранее МИД Венгрии осудил реакцию Запада на закон об иноагентах в Грузии.