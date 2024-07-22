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Байден решил выйти из выборной гонки после изучения опросов, которые предрекли ему крах

Reuters: Байден вышел из выборной гонки после изучения данных опросов

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден принял решение выйти из выборной гонки после «мучительных 48 часов» изучения опросов общественного мнения, которые показали, что его шансы на победу весьма призрачны. Об этом сообщает Reuters.

Выяснилось, что, по данным опросов команды Байдена, он не просто отстает в шести критически важных штатах, которые могут повлиять на исход выборов, но терпит крах в таких местах, как Вирджиния и Миннесота, где демократы не планировали тратить огромные ресурсы.

Это, по данным Reuters, и послужило последней каплей перед принятием решения о выходе Байдена из выборной гонки.

Reuters отмечает, что всего за день до этого Байден говорил многим помощникам о продолжении своей борьбы в выборной кампании и победе над соперником-республиканцем Дональдом Трампом в ноябре. Однако после того, как он «переварил» поступившие данные опросов, действующий президент США изменил свое мнение.

После своего выхода из президентской гонки Байден поддержал действующего вице-президента США Камалу Харрис как претендентку на пост главы государства. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал Харрис более выгодным для России кандидатом в президенты США.

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