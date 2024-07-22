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Названа причина выхода Байдена из предвыборной гонки

Reuters: причиной выхода Байдена из предвыборной гонки стали результаты опросов

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Nathan Howard/Reuters

Причиной выхода действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки стали результаты социальных опросов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, о сложном решении снять кандидатуру с выборов Байден размышлял последние двое суток.

Результаты опросов показали, что он не только отстает от Трампа во всех шести критических колеблющихся штатах (в которых исторически нет доминирующей партии), которые могут решить исход выборов, но и терпит неудачу в таких местах, как Вирджиния и Миннесота, где демократы изначально не планировали проводить энергичную предвыборную кампанию из-за традиционной поддержки населения.

До этого «Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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Выборы в США — 2024
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