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В Кремле прокомментировали отказ аккредитовать российских журналистов на Олимпиаду

Песков счел неприемлемым отказ Парижа в аккредитации журналистов из России на ОИ

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Thibault Camus/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал неприемлемым отказ Парижа в аккредитации российских журналистов на Олимпийских играх.

Он отметил, что в Кремле ждут реакции правозащитных организаций.

«Мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций и организации, которая имеет отношение к обеспечению основ и правил свободы СМИ», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что отношение к такому решению является крайне негативным.

Утром 22 июля сообщалось, что оргкомитет Олимпиады в Париже отказал в аккредитации журналистам «РИА Новости Спорт».

До этого член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко сообщила, что на парижской Олимпиаде будут работать судьи из России Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство перед Олимпиадой.

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