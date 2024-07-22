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В России назвали Харрис единственным кандидатом в президенты США от демократов

Специалист Блохин: у демократов в США наблюдается кризис лидерства

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Tom Brenner/Reuters

Вице-президента США Камалу Харрис можно считать единственным кандидатом в президенты страны от демократов, потому что в лидерстве партии наблюдается кризис. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если не Камала Харрис… Других там вообще практически нет. Всегда говорили, что Мишель Обама возможный кандидат. Но она сама отказывалась от каких-либо политических амбиций. Она говорила, что политика — это грязное дело и все эти политические вопросы вообще не для нее», — сказал эксперт.

По его словам, из-за кризиса Демократическая партия США не смогла создать новых лидеров. Блохин также добавил, что рейтинги Харрис «не слишком высокие».

Накануне действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. Телеканал CNN сообщал, что после этого Камала Харрис начала обзванивать представителей Демократической партии в конгрессе, призывая их поддержать ее кандидатуру на пост президента.

Ранее эксперт раскрыл, кто может заменить Байдена в президентской гонке помимо Харрис.

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