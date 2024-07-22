Миллиардер из США назвал выход Байдена из предвыборной гонки государственным переворотом

Бизнесмен из США, миллиардер Дэвид Сакс сравнил с государственным переворотом выход американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает РИА Новости.

Сакс заявил, что Байден превратил Соединенные Штаты в банановую республику. И сейчас он, как в банановой республике, свергнут в результате государственного переворота. «Что посеешь, то и пожнешь», — отметил предприниматель.

До этого американский бизнесмен Илон Маск назвал нынешнего вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис «марионеткой» Александра Сороса — сына американского финансиста Джорджа Сороса.

После выхода Байдена из предвыборной гонки Маск заявил, что демократы испытывают страх перед кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, так как он «не является марионеткой».

Ранее Байден заявил, что прекращает борьбу за пост президента.