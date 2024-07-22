Посол Колумбии прокомментировал российско-украинский конфликт

Посол Колумбии в Российской Федерации Эктор Аренас Нейра заявил, что Богота выступает за переговоры между Россией и Украиной для решения кризиса. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам дипломата, колумбийский президент Густаво Петро выступает за проведение конференций по Украине и Израилю, в которых участвовали бы все стороны, ведь это необходимо для достижения мирных решений.

Аренас Нейра предположил, что Колумбия всегда будет поддерживать мирные инициативы, а также любую искреннюю инициативу, которая сосредоточена на достижении мира и прекращении конфликтов.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не видит возможностей военного решения конфликта на Украине и настаивает на скорейших мирных переговорах.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал полную версию своего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам своих визитов в Москву, Киев, Пекин и Вашингтон в рамках «мирной миссии».

Ранее во Франции объяснили, почему Зеленский пригласил РФ на переговоры.