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В США рассказали о судьбе собранных штабом Байдена денег

AP: Харрис может воспользоваться собранными штабом Байдена деньгами

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Shutterstock

Вице-президент США Камала Харрис может воспользоваться значительными финансовыми средствами, собранными во время предвыборной кампании главы государства Джо Байдена. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает Associated Press (AP).

По их мнению, вице-президент, если она станет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, сможет распоряжаться деньгами, так как предвыборный счет был зарегистрирован на имена Байдена и Харрис. По имеющейся информации, в распоряжении избирательного штаба Байдена сейчас находится $91 млн. При этом эксперты опасаются, что Демпартия рискует лишиться почти всех пожертвований в том случае, если Харрис останется кандидатом на пост в вице-президенты или выйдет из президентской гонки.

До этого сообщалось, что решение Байдена о выходе из предвыборной гонки хранилось в строжайшем секрете.

Ранее сообщалось, что Байден объявил о выходе из президентской гонки.

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