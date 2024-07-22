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В сети нашли предсказание Жириновского о выборах-2024 в США

Владимир Жириновский предсказал, что выборов 2024 года в США не будет

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что выборов президента США в 2024 году не будет. Запись выступления политика опубликована на YouTube.

Жириновский отмечал, что выборов в США не будет, ведь страна перестанет существовать к этому времени. Запись с заявлением политика датируется январем 2022 года, незадолго до кончины лидера ЛДПР.

Тогда же он предсказал США полный распад, причиной которого назвал межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление о выходе Джо Байдена из президентской гонки опубликовано от его имени, но сам он пока публично об этом не говорил. Поэтому нельзя точно сказать, сам он принял данное решение или решили за него.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Республиканской партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Трамп назвал своего альтернативного соперника вместо Байдена.

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Выборы в США — 2024
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