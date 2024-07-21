Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали Байдена уйти в отставку после выхода из президентской гонки

Майк Джонсон призвал Байдена уйти в отставку после решения сняться с выборов

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон призвал Джо Байдена уйти в отставку после решения сняться с выборов. Об этом Джонсон написал на своей странице в социальной сети X.

«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», — написал он.

По мнению Джонсона, кандидатура Камалы Харрис не улучшит перспективы демократов на выборах. Он заявил, что Харрис была соавтором «провальной политики Байдена».

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из президентской гонки.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами