В США призвали Байдена уйти в отставку после выхода из президентской гонки

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон призвал Джо Байдена уйти в отставку после решения сняться с выборов. Об этом Джонсон написал на своей странице в социальной сети X.

«Если Джо Байден не способен баллотироваться в президенты, он не способен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», — написал он.

По мнению Джонсона, кандидатура Камалы Харрис не улучшит перспективы демократов на выборах. Он заявил, что Харрис была соавтором «провальной политики Байдена».

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе.

Также Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Байдена выйти из президентской гонки.