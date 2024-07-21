Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько стран Евросоюза заказали у Турции беспилотники

Эрдоган сообщил, что ряд стран ЕС заказывают у Турции беспилотники

close
100%
Tunahan Turhan/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что несколько стран Евросоюза заказали у страны беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Его слова передает РИА Новости.

«Западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты», — сказал он.

Президент не стал называть конкретные государства, но отметил, что речь идет о странах Европейского союза.

В марте сообщалось, что Мальдивская республика начала создание базы для беспилотных летательных аппаратов на острове Маафару, чтобы использовать привезенные из Турции военные дроны для мониторинга океанских территорий Мальдивских островов.

В феврале генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар заявил о начале строительства под Киевом завода, на котором будут производиться беспилотные летательные аппараты.

Ранее турецкий аналитик заявил, что Эрдоган направил Западу послание об Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами