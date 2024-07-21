Кличко считает, что Зеленскому может понадобиться референдум

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, вероятно, необходимо будет провести референдум по вопросу мирных переговоров с Россией. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без народной легитимации», — сказал он, говоря о том, должен ли президент Украины продолжать конфликт или рассмотреть возможность территориального компромисса с Россией.

По мнению мэра украинской столицы, выходом для Зеленского могло бы стать создание правительства национального единства как в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября.

При этом Кличко сомневается, что глава Украины готов отказаться от централизованной власти в своих руках, которую военное положение гарантировало ему с первого дня конфликта.

До этого Владимир Зеленский телефонным разговором с Дональдом Трампом пытался установить контакты с потенциальной будущей администрацией США. Бывший посол США в Киеве Джон Хербст считает, что украинский лидер дает понять, что готов к переговорам с РФ, «если сделка будет справедливой».

Ранее Орбан рассказал, как будет развиваться украинский конфликт, если Трамп станет президентом.