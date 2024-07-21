Иран осудил удары израильских войск по порту в Йемене

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани осудил атаку Израиля на порт в йеменском городе Ходейда, расположенный на берегу Красного моря. Об этом пишет Tasnim.

По словам дипломата, жителям Йемена «приходится расплачиваться» за поддержку женщин и детей в секторе Газа.

«Канани решительно осудил удары сионистского режима (Израиля. — «Газета.Ru») по порту в городе Ходейда в Йемене», — говорится в материале.

Более того, представитель иранского внешнеполитического ведомства назвал произошедшее «проявлением агрессивного характера израильских властей». Он подчеркнул, что действия еврейского государства могут привести к эскалации конфликта и распространению боевых действий на всем Ближнем Востоке.

20 июля военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по порту в йеменском городе Ходейда. Целями стали нефтяные объекты на территории гавани. В результате атаки пострадали несколько человек.

Как рассказал официальный представитель израильских войск Даниэль Хагари, удары наносились по «объектам двойного назначения» и «энергетической инфраструктуре». В Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ уточняется, что военнослужащие страны пытались уничтожить военные объекты движения «Ансар Алла» (хуситов).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, по какой причине ЦАХАЛ атаковал порт в Йемене.