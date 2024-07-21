Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран осудил удары израильских войск по порту в Йемене

МИД Ирана решительно осудил атаку Израиля на порт в йеменском городе Ходейда

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани осудил атаку Израиля на порт в йеменском городе Ходейда, расположенный на берегу Красного моря. Об этом пишет Tasnim.

По словам дипломата, жителям Йемена «приходится расплачиваться» за поддержку женщин и детей в секторе Газа.

«Канани решительно осудил удары сионистского режима (Израиля. — «Газета.Ru») по порту в городе Ходейда в Йемене», — говорится в материале.

Более того, представитель иранского внешнеполитического ведомства назвал произошедшее «проявлением агрессивного характера израильских властей». Он подчеркнул, что действия еврейского государства могут привести к эскалации конфликта и распространению боевых действий на всем Ближнем Востоке.

20 июля военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по порту в йеменском городе Ходейда. Целями стали нефтяные объекты на территории гавани. В результате атаки пострадали несколько человек.

Как рассказал официальный представитель израильских войск Даниэль Хагари, удары наносились по «объектам двойного назначения» и «энергетической инфраструктуре». В Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ уточняется, что военнослужащие страны пытались уничтожить военные объекты движения «Ансар Алла» (хуситов).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, по какой причине ЦАХАЛ атаковал порт в Йемене.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами