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В США объснили сигнал Зеленского России и миру

CNN: Зеленский намекнул на переговоры с РФ

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что готов вести переговоры с РФ, Об этом телеканалу CNN сообщила заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.

«Это одновременно сигнал России и сигнал Глобальному Югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров», — поделилась Луцевич.

Она добавила, что переговоры не могут полностью проходить на условиях России и не могут закончиться капитуляцией Украины.

До этого посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что проверка выходящих из украинских портов судов станет неприемлемым условием для Киева в случае заключения новой зерновой сделки.

Он подчеркнул, что МИД Украины не устраивает возвращение к условиям предыдущей зерновой сделки.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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