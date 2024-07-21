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Трамп пообещал предотвратить Третью мировую войну

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине и предотвратить Третью мировую

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп пообещал предотвратить Третью мировую войну и остановить конфликт на Украине. Его выступление на митинге в Гранд-Рапидсе транслировала медиакомпания RSBN.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной», — пообещал политик.

По словам Трампа, он единственный, кто в состоянии предотвратить Третью мировую войну.

До этого в офисе президента Владимира Зеленского допустили приезд Трампа на Украину.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год. При этом Байден еще не был официально выдвинут в качестве кандидата, однако уже одержал победу на праймериз в ряде штатов. Однако его позиции ухудшились после провальных публичных дебатов с Трампом.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Трамп на первом после покушения митинге заявил, что «получил пулю за демократию».

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