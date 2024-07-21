Соратники Трампа готовят крупную кампанию против вице-президента Харрис

Команда кандидата на пост президента США Дональда Трампа готовит масштабную кампанию против вице-президента США Камалы Харрис на случай ее вступления в предвыборную гонку вместо действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника в Республиканской партии США.

Сообщается, что соратники Трампа намерены вести агитацию против Харрис с помощью нескольких книг, посвященных разбору ее биографии и разбора ее карьеры. Также в Республиканской партии собирают досье на губернаторов штатов из рядов Демократической партии, которых Харрис может выдвинуть в кандидаты на пост вице-президента.

До этого сообщалось, что Байден разочарован соратниками, которые не верят в его победу на выборах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год. При этом Байден еще не был официально выдвинут в качестве кандидата, однако уже одержал победу на праймериз в ряде штатов. Однако его позиции ухудшились после провальных публичных дебатов с Трампом.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.