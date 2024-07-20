В США заявили о вероятном выходе из НАТО в случае победы Трампа

Бывший советник Белого дома Джон Болтон заявил, что США с высокой вероятностью выйдут из Североатлантического альянса в случае победы на президентских выборах экс-американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает MSNBC.

По его мнению, риск выхода американской стороны из НАТО очень велик.

Болтон добавил, что Трамп считает Североатлантический альянс «сборищем неблагодарных европейцев».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам блока нужно перестать внушать себе, что альянс распадется в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

По его мнению, США останутся сильным союзником НАТО, так как основная критика со стороны Трампа и кандидата на пост вице-президента Джея Ди Вэнса была направлена ​​не против альянса, а ​​в первую очередь против союзников, которые не тратят достаточно средств на оборону блоку, но теперь все «меняется».

Накануне экс-советник бывшего президента Соединенных Штатов Билла Клинтона заявил, что НАТО распадется, если Трамп победит на выборах президента. По его словам, в случае победы Трампа Штаты «будут выражать ценности авторитаризма и тоталитаризма».

Ранее сенатор Вэнс рассказал, как США будут применять военную силу при Трампе.