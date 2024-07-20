Мишустин посетит Магадан с рабочей поездкой

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 21–22 июля посетит с рабочей поездкой Магадан. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе кабмина подчеркнули, что в рамках поездки Мишустин ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, а также встретится с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Ожидается, что премьер-министр РФ посетит завод по переработке и рафинированию рыбного жира, Магаданский морской рыбный порт и парк «Маяк», говорится в публикации.

До этого Мишустин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам января — мая вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Накануне Мишустин заявил, что Россия увеличит объем производства беспилотной техники более чем в пять раз к 2030 году.

В апреле Мишустин заявил, что правительство России намерено постепенно «снимать барьеры», сдерживающие более активное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в экономике.

Ранее Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности в РФ.