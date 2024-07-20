Зеленский продлит военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

«В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа — о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации»», — заявил он.

Депутат напомнил, что военное положение на сегодняшний день действует до 11 августа 2024 года.

По его словам, голосование по законопроектам состоится уже на следующей неделе. Ожидается, что военное положение будет продлено на 90 дней — до 9 ноября 2024 года.

До этого Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом поздравил его с выдвижением в качестве кандидата от Республиканской партии и пожелал ему удачи в предвыборной кампании. Также Зеленский назвал Трампа президентом в сообщении о предстоящей встрече.

Ранее Зеленский заявил, что кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс «действительно не понимает», что происходит на Украине.