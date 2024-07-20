Посол России не исключил открытия в будущем новых консульств в Афганистане

Россия не исключает возможности открытия новых консульств в Афганистане. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Он отметил, что пока в этом нет потребности, но «на будущее ничего исключать нельзя».

«Россия и Афганистан установили дипломатические отношения в 1919 году, и тогда помимо посольства в Кабуле и консульства в Мазари-Шарифе у нас открылись еще консульства в Герате и Меймене», — сказал Жирнов.

Также посол назвал талибов (организация запрещена в России) союзниками России в борьбе с терроризмом. Он отметил, что талибы «пытаются выкорчевать терподполье».

До этого генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что вероятность распространения терроризма и связанного с ним наркотрафика из Афганистана приобрела новые формы. По его словам, в ОДКБ отмечают дополнительные вызовы, связанные с конкуренцией за природные ресурсы в регионе.

Ранее в Госдуме назвали семью Байденов спонсором терактов в России.