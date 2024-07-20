Российский посол назвал талибов союзниками России в борьбе с терроризмом

Талибы (организация запрещена в России) борются с терроризмом, они стали союзниками РФ в искоренении этой угрозы. Об этом сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью ТАСС.

«Талибы — наши союзники в борьбе с терроризмом. Они пытаются выкорчевать терподполье», — сказал дипломат.

До этого генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что вероятность распространения терроризма и связанного с ним наркотрафика из Афганистана приобрела новые формы. По его словам, в ОДКБ отмечают дополнительные вызовы, связанные с конкуренцией за природные ресурсы в регионе.

До этого начальники штабов национальных антитеррористических центров (АТЦ) заявили, что угроза терроризма для стран — участников Содружества независимых государств (СНГ) проистекает от организаций, действующих на территории Афганистана, а также от ситуаций на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее в Госдуме назвали семью Байденов спонсором терактов в России.