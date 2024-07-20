В Белоруссии с последствиями урагана будут бороться политзаключенные

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал привлечь заключенных, в том числе политзаключенных, к борьбе с последствиями урагана в республике. Видеозапись с его речью опубликовал Telefgram-канал «Пул Первого».

Глава государства отметил, что говорил на этот счет с главой МВД Иваном Кубраковым.

«У нас больше 20 тыс. сидельцев и так называемые политзаключенные. Туда, на просеку. Помогите стране», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что к работам по устранению последствий стихии необходимо привлекать горожан и в первую очередь «дармоедов».

Лукашенко назвал обрушившийся на республику ураган «войной, только без стрельбы». По его словам, в связи с этим все граждане должны «прежде, чем затиктокаться» и опубликовать что-то интересное в интернете, взять топор, пилу, прийти на помощь, а уже потом критиковать.

Мощный ураган обрушился на Белоруссию в середине июля, скорость ветра достигала 30 м/с. Ветер срывал со зданий крыши, валил деревья, обрывал провода. Больше всего пострадала Гомельская область.

19 июля Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах республики не было адекватной реакции на последствия бури, обрушившейся на страну в минувшие выходные. По словам президента, была проделана «отвратительная работа» по устранению последствий от бури, поэтому он начал «колошматить» местных губернаторов.

Ранее сообщалось, что Москву ждет долгожданное похолодание, но вместе с дождем и ветром.