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Вучич заявил, что европейские политики необоснованно вообразили себя Черчиллями

Вучич: европейские политики забыли, как Черчилль делил зоны влияния со Сталиным

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Darko Vojinovic/AP

Многие политики из европейских стран необоснованно вжились в роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля на прошедшем саммите Европейского политического сообщества в Британии, но они забыли, как Черчилль делил зоны влияния в мире с лидером Советского Союза Иосифом Сталиным. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

«Вы это серьезно? Каждый думает, что он Черчилль, а он такой был один. Хотел им напомнить о конференции союзных держав 1945 года в Ялте и кому Черчилль оставил весь восток Европы. Насмотрелся и наслушался я Черчиллей за эти дни, как минимум десяток», — сказал он.

Вучич отметил, что саммит проходил в формате «НАТО+», он был посвящен укреплению убежденности в необходимости победы Украины в конфликте до той меры, что «вы задаетесь вопросом — куда это все ведет?».

Он подчеркнул, что интерес Сербии заключается только в окончании конфликта.

«Макрон пристойным образом смотрит на ситуацию, Шольц понимает ситуацию, но другой вопрос, что они чувствуют и на какой они стороне, это недвусмысленно», — указал сербский лидер.

Вучич добавил, что необходим другой подход к вопросу конфликта между Россией и Украиной.

До этого Вучич в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о важности диалога для восстановления мира и стабильности в Европе.

Ранее Вучич заявил, что в мире готовятся к большой войне.

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