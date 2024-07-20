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В ФРГ бьют тревогу из-за резолюции Европарламента об Орбане

Junge Welt: резолюция Европарламента об Орбане приведет к эскалации на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

Первая резолюция нового состава Европарламента, осуждающая визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Junge Welt.

«Резолюция является документальным свидетельством политической мании величия, бушующего разочарования из-за бессилия и, следовательно, возросшей воли к насилию», — говорится в сообщении.

Авторы статьи отмечают, что принятие резолюции является вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики ЕС.

После своего визита в Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, в котором он подвел итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения боевых действий на Украине.

Позже глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поездка венгерского премьера Виктора Орбана к президенту Российской Федерации Владимиру Путину в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине является политической ошибкой.

Ранее Орбан объяснил свой визит в Москву.

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